16-річний воротар вивів 'Ворсклу' до фіналу КУ: спортивні підсумки 24 червня

Полтавська "Ворскла" вийшла до фіналу Кубка України з футболу завдяки 16-річному голкіперу, а брати Клички потрапили до незвичайного боксерського рейтинга.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 24 червня.

Крім того, російська олімпійська чемпіонка Тетяна Навка розповіла про біль через Україну. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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