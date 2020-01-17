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17 січня • оновлено в 14:43
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"15 осіб": відомого футболіста жорстко затролили за незвичайну покупку

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Бельгійський нападник міланського "Інтера" Ромелу Лукаку опублікував фотографію своєї спальні в Instagram, здивувавши підписників величезними розмірами нового ліжка.

"Нова квартира, нове ліжко", – написав форвард на своїй сторінці в соціальній мережі.

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Manchester Evening News

Користувачі відразу прийнялися жартувати над бельгійцем у коментарях, але більше за всіх відзначився одноклубник Лукаку Андреа Раноккія, який запитав "Це на 15 осіб?". Повідомлення футболіста набрало вже майже 18 тисяч лайків.

"15 осіб": відомого футболіста жорстко затролили за незвичайну покупку

Бельгійський форвард "Інтера" проводить прекрасний сезон у складі міланського клубу, зумівши забити 18 голів і віддати 2 результативні передачі за 25 матчів.

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Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Ромелу Лукаку
Місце
Італія Мілан
Тег
ФК Інтер
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