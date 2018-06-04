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"Донести сперму": італійський тренер образив російську помічницю Абрамовича

2.2тЧитати новину російською

Екс-наставник "Наполі" Мауріціо Саррі серйозно оскандалився під час переговорів з лондонським "Челсі".

Італійський фахівець грубо образив виконавчого директора англійського клубу росіянку Марину Грановську. Про це повідомляється в Twitter-акаунті Everything Napoli з посиланням на радіостанцію Kiss Kiss Napoli.

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За наявною інформацією, 43-річна керівник клубу повідомила Саррі про те, що йому, в разі співпраці сторін, буде заборонено курити на базі клубу і на стадіоні "Стенфорд Брідж". Саррі за словом в кишеню не поліз.

"Господь створив жінку для того, щоб донести сперму від спальні до туалету, а не для керівництва футбольним клубом", - відповів італієць.

Це вже не перший інцидент подібного роду за участю Саррі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 59-річний тренер грубо відповів журналістці після одного з матчів в серії А.

Об'єкти
ФК ЧелсіФК Наполі
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