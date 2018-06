"Донести сперму": італійський тренер образив російську помічницю Абрамовича

Екс-наставник "Наполі" Мауріціо Саррі серйозно оскандалився під час переговорів з лондонським "Челсі".

Італійський фахівець грубо образив виконавчого директора англійського клубу росіянку Марину Грановську. Про це повідомляється в Twitter-акаунті Everything Napoli з посиланням на радіостанцію Kiss Kiss Napoli.

За наявною інформацією, 43-річна керівник клубу повідомила Саррі про те, що йому, в разі співпраці сторін, буде заборонено курити на базі клубу і на стадіоні "Стенфорд Брідж". Саррі за словом в кишеню не поліз.

🔔 According to Kiss Kiss Napoli, Marina Granovaskaia informed Sarri he could not smoke at Chelsea's training ground or Stamford Bridge, to which he replied: "God only created women to carry semen from the bedroom to the toilet, not to run a football club . "