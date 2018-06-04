Чемпіонів світу приголомшили шикарним голом з кутового: відео шедевра

Збірна Німеччини в ході підготовки до ЧС-2018 в Росії провела товариський матч зі збірною Австрії. Матч завершився поразкою діючих чемпіонів світу - 2:1.

Німці відкрили рахунок на 11 хвилині - відзначився атакуючий півзахисник "Арсеналу" Месут Озіл.

У першому таймі більше команди не забивали. У другій половині зустрічі рахунок австрійці зрівняли. Подачу з кутового футболіста "Баварії" Давіда Алаби ефектним ударом з нульового кута завершив четвертий номер Мартін Хінтереггер.

Свій наступний товариський поєдинок "бундестім" проведе восьмого червня проти збірної Саудівської Аравії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України здобула впевнену перемогу в матчі з Албанією.