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Чемпіонів світу приголомшили шикарним голом з кутового: відео шедевра

1.6тЧитати новину російською

Збірна Німеччини в ході підготовки до ЧС-2018 в Росії провела товариський матч зі збірною Австрії. Матч завершився поразкою діючих чемпіонів світу - 2:1.

Німці відкрили рахунок на 11 хвилині - відзначився атакуючий півзахисник "Арсеналу" Месут Озіл.

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ЧС-2018: календар матчів

У першому таймі більше команди не забивали. У другій половині зустрічі рахунок австрійці зрівняли. Подачу з кутового футболіста "Баварії" Давіда Алаби ефектним ударом з нульового кута завершив четвертий номер Мартін Хінтереггер.

Свій наступний товариський поєдинок "бундестім" проведе восьмого червня проти збірної Саудівської Аравії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України здобула впевнену перемогу в матчі з Албанією.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Об'єкти
збірна Німеччини з футболузбірна Австрії з футболу
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