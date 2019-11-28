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29 листопада • оновлено в 11:15
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"10 топ-моделей": ексгравець "Арсенала" розповів про виїзд в Росію на матч Ліги чемпіонів

2.4т
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Ексфутболіст лондонського "Арсеналу" Паскаль Сіган поділився історією про те, як у 2003-му році московський "Локомотив" намагався спокусити його та партнерів перед матчем Ліги чемпіонів.

"Коли ми зайшли в наш готель у Москві, на барі на нас чекали десять топ-моделей. Нам дали зрозуміти, що завдання дівчат – втомити нас перед грою", – передає слова Сігана агентство time24.

Паскаль Сіган

Паскаль Сіган

Mirror

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Сіган згадує, що ніхто з футболістів на цю провокацію не повівся.

"Ми не програли, і, наскільки я пам'ятаю, ніхто з гравців не був настільки дурним, щоб потрапити в цю пастку. Особливо з огляду на те, як часто в таблоїдах з'являлася інформація про зради футболістів", – додав він.

Матч між командами в Москві закінчився нульовою нічиєю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський хокеїст Брайан Берард, який виступав за подільський "Витязь", розповів про своє веселе життя в КХЛ.

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Росія Москва
Теги
ФК Локомотив Москва ФК Арсенал Лондон
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