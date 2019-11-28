"10 топ-моделей": ексгравець "Арсенала" розповів про виїзд в Росію на матч Ліги чемпіонів

Ексфутболіст лондонського "Арсеналу" Паскаль Сіган поділився історією про те, як у 2003-му році московський "Локомотив" намагався спокусити його та партнерів перед матчем Ліги чемпіонів.

"Коли ми зайшли в наш готель у Москві, на барі на нас чекали десять топ-моделей. Нам дали зрозуміти, що завдання дівчат – втомити нас перед грою", – передає слова Сігана агентство time24.

Паскаль Сіган Mirror

Сіган згадує, що ніхто з футболістів на цю провокацію не повівся.

"Ми не програли, і, наскільки я пам'ятаю, ніхто з гравців не був настільки дурним, щоб потрапити в цю пастку. Особливо з огляду на те, як часто в таблоїдах з'являлася інформація про зради футболістів", – додав він.

Матч між командами в Москві закінчився нульовою нічиєю.

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