10-й тур чемпіонату Італії з футболу: розклад і де дивитися

Матчі дев'ятого туру італійської Серії А пройдуть з 27 по 29 жовтня. Центральними протистоянням цього туру стануть відразу два поєдинки. У першому з них "Наполі" вдома зіграє проти "Роми", а в другому "Лаціо" в Римі прийме "Інтер".

За традицією деякі матчі чемпіонату Італії в прямому ефірі покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.

Чемпіонат Італії. 10-й тур

27 жовтня (субота)

16:00. "Аталанта" - "Парма", "Футбол 1"

Бергамо, стадіон "Атлет Адзуррі д'Італія"

Головний арбітр: Розаріо Абісс

19:00. "Емполі" - "Ювентус", "Футбол 1"

Емполі, стадіон "Карло Кастеллани"

Головний арбітр: Джанпаоло Кальварезе

21:30. "Торіно" - "Фіорентина", "Футбол 1"

Турин, стадіон "Олімпіко"

Головний арбітр: Мікаель Фаббрі

28 жовтня (неділя)

14:30. "Сассуоло" - "Болонья", "Футбол 2"

Реджо-нель-Емілія, стадіон "Мапей - Чітта дель триколор"

Головний арбітр: Даніеле довіри

17:00. "Дженоа" - "Удінезе"

Генуя, стадіон "Луїджі Ферраріс"

Головний арбітр: Паоло Маццолені

17:00. "Кальярі" - "К'єво", "Футбол 1"

Кальярі, стадіон "Сарденья Арена"

Головний арбітр: Марко Піччіні

17:00. СПАЛ - "Фрозіноне"

Феррара, стадіон "Паоло Мацца"

Головний арбітр: Даніеле Чіффі

20:00. "Мілан" - "Сампдорія", "Футбол 2"

Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"

Головний арбітр: Фабіо Мареска

22:30. "Наполі" - "Рома", "Футбол 2"

Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"

Головний арбітр: Давіде Маса

29 жовтня (четвер)

22:30. "Лаціо" - "Інтер", "Футбол 2"

Рим, стадіон "Олімпіко"

Головний арбітр: Массіміліано Ірраті

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду зробив зробив селфі з фанатом під час матчу Ліги чемпіонів.