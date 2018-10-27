10-й тур чемпіонату Італії з футболу: розклад і де дивитися

Матчі дев'ятого туру італійської Серії А пройдуть з 27 по 29 жовтня. Центральними протистоянням цього туру стануть відразу два поєдинки. У першому з них "Наполі" вдома зіграє проти "Роми", а в другому "Лаціо" в Римі прийме "Інтер".
За традицією деякі матчі чемпіонату Італії в прямому ефірі покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.
Чемпіонат Італії. 10-й тур
27 жовтня (субота)
16:00. "Аталанта" - "Парма", "Футбол 1"
Бергамо, стадіон "Атлет Адзуррі д'Італія"
Головний арбітр: Розаріо Абісс
19:00. "Емполі" - "Ювентус", "Футбол 1"
Емполі, стадіон "Карло Кастеллани"
Головний арбітр: Джанпаоло Кальварезе
21:30. "Торіно" - "Фіорентина", "Футбол 1"
Турин, стадіон "Олімпіко"
Головний арбітр: Мікаель Фаббрі
28 жовтня (неділя)
14:30. "Сассуоло" - "Болонья", "Футбол 2"
Реджо-нель-Емілія, стадіон "Мапей - Чітта дель триколор"
Головний арбітр: Даніеле довіри
17:00. "Дженоа" - "Удінезе"
Генуя, стадіон "Луїджі Ферраріс"
Головний арбітр: Паоло Маццолені
17:00. "Кальярі" - "К'єво", "Футбол 1"
Кальярі, стадіон "Сарденья Арена"
Головний арбітр: Марко Піччіні
17:00. СПАЛ - "Фрозіноне"
Феррара, стадіон "Паоло Мацца"
Головний арбітр: Даніеле Чіффі
20:00. "Мілан" - "Сампдорія", "Футбол 2"
Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"
Головний арбітр: Фабіо Мареска
22:30. "Наполі" - "Рома", "Футбол 2"
Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"
Головний арбітр: Давіде Маса
29 жовтня (четвер)
22:30. "Лаціо" - "Інтер", "Футбол 2"
Рим, стадіон "Олімпіко"
Головний арбітр: Массіміліано Ірраті
Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду зробив зробив селфі з фанатом під час матчу Ліги чемпіонів.
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