1-й тур чемпіонату Італії з футболу: розклад і де дивитися

У чемпіонаті Італії з футболу в суботу, 18 серпня, стартує новий розіграш Серії А. Першість почне чинний володар золотих медалей "Ювентус", який зіграє у Вероні з "К'єво". Зустріч цікава тим, що вперше в офіційному матчі у складі "старої сеньйори" вийде Кріштіану Роналду.

Крім того, варто відзначити, що дві зустрічі за участю команд із Генуї перенесені на більш пізній термін, а інші матчі почнуться з хвилини мовчання. Причина - трагедія з обваленням моста в Лігурії, де загинули щонайменше 35 осіб.

Українські любителі Серії А вперше за довгий час зможуть побачити матчі улюблених команд на ТБ. Ігри покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад стартового ігрового дня чемпіонату Італії.

Серія А. 1-й тур

18 серпня (субота)

19.00. "К'єво" - "Ювентус", "Футбол 1"

Верона, стадіон "Маркантоніо Бентегоді"

Головний арбітр: Фабріціо Паскуа

21.30. "Лаціо" - "Наполі", "Футбол 1"

Рим, "Стадіо Олімпіко"

Головний арбітр: Лука Банті

19 серпня (неділя)

19.00. "Торіно" - "Рома", "Футбол 2"

Турин, стадіон "Олімпіко Гранде Торіно"

Головний арбітр: Марко Ді Белло

21.30. "Болонья" - СПАЛ

Болонья, стадіон "Ренато Даль-Ара"

Головний арбітр: П'єро Джакомеллі

21.30. "Емполі" - "Кальярі"

Емполі, стадіон "Карло Кастеллани"

Головний арбітр: Даніеле Чіффі

21.30. "Парма" - "Удінезе"

Парма, стадіон "Еніо Тардіні"

Головний арбітр: Джампаоло Кальварезе

21.30. "Сассуоло" - "Інтер", "Футбол 2"

Реджо-нель-Емілія, стадіон "Мапеі"

Головний арбітр: Мауріціо Маріані

20 серпня (четвер)

21.30. "Аталанта" - "Фрозіноне", "Футбол 2"

Бергамо, стадіон "Атлет Адзуррі д'Італія"

Головний арбітр: Марко Піччініні

Матчі "Мілан" - "Дженоа" та "Сампдорія" - "Фіорентина" перенесено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Ювентуса" Кріштіану Роналду відкрив ресторан у Бразилії.