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1-й тур чемпіонату Італії з футболу: розклад і де дивитися

1.2тЧитати новину російською

У чемпіонаті Італії з футболу в суботу, 18 серпня, стартує новий розіграш Серії А. Першість почне чинний володар золотих медалей "Ювентус", який зіграє у Вероні з "К'єво". Зустріч цікава тим, що вперше в офіційному матчі у складі "старої сеньйори" вийде Кріштіану Роналду.

Крім того, варто відзначити, що дві зустрічі за участю команд із Генуї перенесені на більш пізній термін, а інші матчі почнуться з хвилини мовчання. Причина - трагедія з обваленням моста в Лігурії, де загинули щонайменше 35 осіб.

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Українські любителі Серії А вперше за довгий час зможуть побачити матчі улюблених команд на ТБ. Ігри покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад стартового ігрового дня чемпіонату Італії.

Серія А. 1-й тур

18 серпня (субота)

19.00. "К'єво" - "Ювентус", "Футбол 1"
Верона, стадіон "Маркантоніо Бентегоді"
Головний арбітр: Фабріціо Паскуа

21.30. "Лаціо" - "Наполі", "Футбол 1"
Рим, "Стадіо Олімпіко"
Головний арбітр: Лука Банті

19 серпня (неділя)

19.00. "Торіно" - "Рома", "Футбол 2"
Турин, стадіон "Олімпіко Гранде Торіно"
Головний арбітр: Марко Ді Белло

21.30. "Болонья" - СПАЛ
Болонья, стадіон "Ренато Даль-Ара"
Головний арбітр: П'єро Джакомеллі

21.30. "Емполі" - "Кальярі"
Емполі, стадіон "Карло Кастеллани"
Головний арбітр: Даніеле Чіффі

21.30. "Парма" - "Удінезе"
Парма, стадіон "Еніо Тардіні"
Головний арбітр: Джампаоло Кальварезе

21.30. "Сассуоло" - "Інтер", "Футбол 2"
Реджо-нель-Емілія, стадіон "Мапеі"
Головний арбітр: Мауріціо Маріані

20 серпня (четвер)

21.30. "Аталанта" - "Фрозіноне", "Футбол 2"
Бергамо, стадіон "Атлет Адзуррі д'Італія"
Головний арбітр: Марко Піччініні

Матчі "Мілан" - "Дженоа" та "Сампдорія" - "Фіорентина" перенесено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Ювентуса" Кріштіану Роналду відкрив ресторан у Бразилії.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Італії
Місце
Італія
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