Ємельяненко зазнав сенсаційної поразки: спортивні підсумки 24 липня
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Ємельяненко сенсаційно і без шансів програв Ісмайлову в головному бою АСА-107, а букмекери назвали котирування "Динамо" на вихід у групу ЛЧ з Луческу
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 24 липня.
Крім того, Ірина Морозюк сфотографувалася оголеною на нудистському пляжі. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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