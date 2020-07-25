Ємельяненко зазнав сенсаційної поразки: спортивні підсумки 24 липня

Ємельяненко сенсаційно і без шансів програв Ісмайлову в головному бою АСА-107, а букмекери назвали котирування "Динамо" на вихід у групу ЛЧ з Луческу

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 24 липня.

Крім того, Ірина Морозюк сфотографувалася оголеною на нудистському пляжі. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Ємельяненко сенсаційно і без шансів програв Ісмайлову в головному бою АСА-107

Ексгравець "Шахтаря" про призначення Луческу в "Динамо": це велика проблема

Модель Playboy, з якою займався сексом Роналду, придбала футбольний клуб

Ірина Морозюк сфотографувалася оголеною на нудистському пляжі

Фотографія української каратистки в купальнику привела фанатів у захват

Легенда "Шахтаря" Воробей: призначення Луческу шокувало

Різатдінова показала "ідеальне тіло" і надихнула пiдписників

Букмекери оцінили шанси "Динамо" на вихід у групу ЛЧ з Луческу

Український футболіст став найкращим гравцем чемпіонату Росії

"Вест Хем" продасть Ярмоленка – ЗМІ