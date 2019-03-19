Екс-чоловік Началової розповів, що сталося з донькою померлої співачки: спортивні підсумки 18 березня

Колишній чоловік розповів про реакцію доньки Началової на смерть матері, а Усик зробив відверте зізнання. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 18 березня.

Крім того, Усик розповів, як відчув себе дурнем, і звернувся до українців і з'явилися нові деталі фантастичного контракту по поверненню Кличко. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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