"Дуже поганий": екс-футболіст "Динамо" вмирає в Малайзії

Колишній футболіст київського "Динамо" та харківського "Металіста" Борис Деркач, який останнім часом жив в трущобах Куала-Лумпура (Малайзія), зараз знаходиться у важкому стані в місцевій лікарні.

Борис Деркач Фокус

Як повідомляє Фокус, посилаючись на посольство України в Малайзії, 23 березня 2019 поліцейський патруль виявив на одній з вулиць Куала-Лумпура Деркача у непритомному стані. Представники правопорядку доставили його в госпіталь, де лікарі надали всю необхідну допомогу. Поліцейські зв'язалися з українським посольством, і для з'ясування обставин в лікарню вирушила Тетяна Загребельна.

"Дуже важко було впізнати у виснаженому чоловікові Бориса Деркача. Але я бачила його раніше, коли він приходив до посольства. Тоді це була висока і статна особа, а тепер від неї залишилася ледь половина. За великим рахунком, я змогла ідентифікувати Бориса лише за татуюваннями на тілі, які бачила при першій зустрічі, а також на фото. Деркач знаходиться у важкому стані - як фізичному, так і психологічному. Насилу розмовляє, і сам зізнається, що у нього щось не в порядку з головою" , - розповіла вона.

Зараз Деркачу в разі несплати штрафу (близько $ 2,5 тисяч) за порушення правил перебування в Малайзії загрожує суд і тюремне ув'язнення терміном від двох до чотирьох місяців.

"Боюся, що якщо це станеться, то Борис попросту помре в ув'язненні. Він дуже поганий. І якщо Деркач, не дай Бог, помре у в'язниці, то тоді вже доведеться вирішувати питання з його рідними або близькими про транспортування тіла або урни з прахом для поховання на батьківщині", - вважає Загребельна.

Зараз посольство розшукує рідних екс-футболіста або людей, які можуть оплатити штраф і його переліт в Україну.

В окремих випадках це питання можна було б вирішити за рахунок держави. Наприклад, якби український громадянин за кордоном піддався пограбуванню або розбійному нападу, постраждав в результаті стихійного лиха і тому подібних НП. Але Деркач - це зовсім інший випадок. Він запевняє, що документи та гроші у нього були вкрадені, але ніяких підтверджуючих документів (наприклад, заяви в поліцію) цього немає.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що наречена лідера "Динамо" вирушила голою лікуватися від похмілля і зняла це на фото.

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