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"Дуже поганий": екс-футболіст "Динамо" вмирає в Малайзії

5.1тЧитати матеріал російською

Колишній футболіст київського "Динамо" та харківського "Металіста" Борис Деркач, який останнім часом жив в трущобах Куала-Лумпура (Малайзія), зараз знаходиться у важкому стані в місцевій лікарні.

Борис Деркач

Борис Деркач

Фокус

Як повідомляє Фокус, посилаючись на посольство України в Малайзії, 23 березня 2019 поліцейський патруль виявив на одній з вулиць Куала-Лумпура Деркача у непритомному стані. Представники правопорядку доставили його в госпіталь, де лікарі надали всю необхідну допомогу. Поліцейські зв'язалися з українським посольством, і для з'ясування обставин в лікарню вирушила Тетяна Загребельна.

"Дуже важко було впізнати у виснаженому чоловікові Бориса Деркача. Але я бачила його раніше, коли він приходив до посольства. Тоді це була висока і статна особа, а тепер від неї залишилася ледь половина. За великим рахунком, я змогла ідентифікувати Бориса лише за татуюваннями на тілі, які бачила при першій зустрічі, а також на фото. Деркач знаходиться у важкому стані - як фізичному, так і психологічному. Насилу розмовляє, і сам зізнається, що у нього щось не в порядку з головою" , - розповіла вона.

Зараз Деркачу в разі несплати штрафу (близько $ 2,5 тисяч) за порушення правил перебування в Малайзії загрожує суд і тюремне ув'язнення терміном від двох до чотирьох місяців.

"Боюся, що якщо це станеться, то Борис попросту помре в ув'язненні. Він дуже поганий. І якщо Деркач, не дай Бог, помре у в'язниці, то тоді вже доведеться вирішувати питання з його рідними або близькими про транспортування тіла або урни з прахом для поховання на батьківщині", - вважає Загребельна.

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Зараз посольство розшукує рідних екс-футболіста або людей, які можуть оплатити штраф і його переліт в Україну.

В окремих випадках це питання можна було б вирішити за рахунок держави. Наприклад, якби український громадянин за кордоном піддався пограбуванню або розбійному нападу, постраждав в результаті стихійного лиха і тому подібних НП. Але Деркач - це зовсім інший випадок. Він запевняє, що документи та гроші у нього були вкрадені, але ніяких підтверджуючих документів (наприклад, заяви в поліцію) цього немає.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що наречена лідера "Динамо" вирушила голою лікуватися від похмілля і зняла це на фото.

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Іванов Іван
Іванов Іван
Борис Юрьевич Деркач (14 января 1964, Харьков, Украинская ССР, СССР) — советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР. В 1981 году, в возрасте 17 лет был взят в дубль Харьковского «Металлиста», где за два года провёл 48 матчей. В 1983 году сыграл в Харьковском «Маяке» из второй лиги — 49 игр, забив при этом два гола. В 1984 году провёл один матч за «Металлист» в высшей лиге. Армейскую службу провёл в СКА Киев из второй лиги — 48 игр, 8 мячей в 1985-86 годах. В конце 1985 года по приглашению главного тренера «Динамо» Киев Валерия Лобановского был с командой на сборах, но по приказу Генштаба был переведён в ЦСКА из первой лиги, где играл до июля 1986 года. В конце сезона вернулся в «Металлист», за который играл до 1989 года. В 1990 году получил повторное приглашение от Валерия Лобановского, провёл в «Динамо» два сезона. В Киеве Борис Деркач, и раньше имевший проблемы с дисциплиной, пристрастился к азартным играм в казино. Имея зарплату около одной тысячи долларов, за полгода он проиграл около 20 тысяч долларов. После несостоявшегося перехода в турецкий «Бурсаспор», Деркач отправился в болгарский «Левски», не сумев обеспечить себе место в основном составе перешёл в венгерскую «Ньиредьхазу», но и там ему заиграть не удалось. Весной 1993 года Борис Деркач вместе с беременной гражданской женой переехал в Будапешт, где вступил в украинскую преступную группировку. Во время вооружённого ограбления ранил из автомата трёх человек, за что был приговорён к 11 годам лишения свободы. Отсидев 2 года, в 1995 году Борис Деркач совершил неудачную попытку побега, за что получил ещё 4 года лишения свободы по основной статье и 1 год за побег. Отсидев ещё 7 лет в одиночной камере, по просьбе матери был переведён в Ужгород, где по украинским законам был осуждён на 15 лет. Затем был переведён в Харьков. Был освобождён досрочно в 2004 году, проведя за решёткой в общей сложности 11 лет. С 2006 года работал футбольным скаутом. Из-за кризиса на Украине в 2014 году потерял работу в «Металлисте». У Бориса Деркача вновь обострились проблемы с азартными играми в казино и алкоголем, от него ушла жена с двумя детьми. Стал работать в Малайзии строителем.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Смешна Окраина...у помльства нет 2500 долларов???убогие вы
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