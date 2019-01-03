Дружина футболіста випадковим знімком позбавила чоловіка кар'єри: спортивні підсумки 2 січня

Дружина футболіста випадково показала фото і позбавила чоловіка кар'єри, а в мережу злили новорічне фото "Донбас Арени". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 2 січня.

Крім того, Усик назвав головного ворога людства і бодібілдер намотав пеніс на качалку, щоб зробити тату. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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