Знаменита фітнес-модель знялася оголеною в спортзалі: фото 18+

Знаменита російська фітнес-модель Яна Сіннер захопила всіх передплатників своїм оголеним фотосетом. 28 річна уродженка Санкт-Петербурга знялася в одному з місцевих тренажерних залів, не залишивши байдужими жодного з 790 000 своїх передплатників.

"Фітнес в моєму житті з'явився завдяки моєму молодій людині і тренеру і настільки мене захопив, що я підготувалася і взяла участь в змаганнях в категорії фітнес-бікіні, а згодом пройшла навчання та розпочала свою діяльність в якості персонального тренера", - згадує свої спортивні успіхи Яна.

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Яна Сіннер Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярна фітнес-тренер випадково виклала голе селфі .