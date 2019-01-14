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Знаменита фітнес-модель вставила величезні груди і знялася оголеною

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Швейцарська культуристка Сінді Ландольт викликала захват у інтернеті своєю оголеною фотосесією.

33-річна фітнес-зірка порадувала всіх своїх 658 тисяч фоловерiв, виклавши фотографії в стилі "ню".

Сінді свою спортивну кар'єру почала з п'яти років, коли пішла в гімнастику. Не так давно Ландольт зробила операцію зі збільшення грудей, вставивши собі величезні імпланти.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на оновлену Сінді, а також на те, як виглядала швейцарка до операції.

Сінді Ландольт до операції

Сінді Ландольт до операції

Instagram

Сінді Ландольт до операції

Сінді Ландольт до операції

Instagram

Сінді Ландольт до операції

Сінді Ландольт до операції

Instagram

Сінді Ландольт до операції

Сінді Ландольт до операції

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

Instagram

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Теми
культуризм і бодібілдингДієти та фітнес
Особа
Сінді Ландольт
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