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Знаменита дівчина-боєць UFC зробила нові груди і знялася роздягненою

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Боєць жіночого найлегшого дивізіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Пейдж ВанЗант знялася для знаменитого журналу Sports Illustrated.

25-річна красуня, яка раніше зробила операцію зі збільшення грудей, взяла участь у пляжній фотосесії на знаменитому мексиканському курорті Пуерто-Вальярта.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися знімками знаменитої спортсменки, яка позує на березі Тихого океану.

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Sports Illustrated

Новини
Новi груди найсексуальнішої дівчини-бійця викликали суперечки в мережі: опубліковані фото

Раніше Пейдж була названа найсексуальнішою дівчиною-бійцем сучасності.

Рік тому Ванзант розповіла, що відчувала глибокий сором після групового зґвалтування, через що не могла розповісти про подію батькам.

Про зґвалтування боєць розповіла в своїй автобіографії, витяги з якої були опубліковані в квітні 2018-го.

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Пейдж ВанЗант
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