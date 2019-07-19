Зірка збірної України з баскетболу одружився із сербською волейболісткою: фото красуні

Центровий "Барселони" і збірної України з баскетболу Артем Пустовий одружився із сербською волейболісткою Міні Томіч. Весільними знімками молодята поділися у соціальних мережах.

Міна Томіч і Артем Пустовий ua.tribuna.com

Нагадаємо, раніше Пустовий грав за "Хімік" (Южний). Саме під час виступів за цей клуб Артем познайомився із Міною, яка в той час захищала кольори волейбольного "Хіміка". Сліпуча блондинка Томіч в останньому сезоні виступала за один із італійських клубів, після чого завершила кар'єру, переїхавши до коханого в Барселону.

Артем Пустовий і Міна Томіч ua.tribuna.com

25-річна Томіч заслужено вважається однією з найкрасивіших волейболісток світу, тож Пустовий, безумовно, не промахнувся з вибором. Пропонуємо читачам переконатися у цьому.

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Нагадаємо, що напередодні "Барселона" ухвалила рішення щодо майбутнього Артема Пустового в каталонському клубі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гаряча українська тенісистка вразила Instagram неймовірною красою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!