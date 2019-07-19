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Зірка збірної України з баскетболу одружився із сербською волейболісткою: фото красуні

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Центровий "Барселони" і збірної України з баскетболу Артем Пустовий одружився із сербською волейболісткою Міні Томіч. Весільними знімками молодята поділися у соціальних мережах.

Міна Томіч і Артем Пустовий

Міна Томіч і Артем Пустовий

ua.tribuna.com

Нагадаємо, раніше Пустовий грав за "Хімік" (Южний). Саме під час виступів за цей клуб Артем познайомився із Міною, яка в той час захищала кольори волейбольного "Хіміка". Сліпуча блондинка Томіч в останньому сезоні виступала за один із італійських клубів, після чого завершила кар'єру, переїхавши до коханого в Барселону.

Артем Пустовий і Міна Томіч

Артем Пустовий і Міна Томіч

ua.tribuna.com

25-річна Томіч заслужено вважається однією з найкрасивіших волейболісток світу, тож Пустовий, безумовно, не промахнувся з вибором. Пропонуємо читачам переконатися у цьому.

Зірка збірної України з баскетболу одружився із сербською волейболісткою: фото красуні

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Зірка збірної України з баскетболу одружився із сербською волейболісткою: фото красуні

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Зірка збірної України з баскетболу одружився із сербською волейболісткою: фото красуні

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Зірка збірної України з баскетболу одружився із сербською волейболісткою: фото красуні

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Зірка збірної України з баскетболу одружився із сербською волейболісткою: фото красуні

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Зірка збірної України з баскетболу одружився із сербською волейболісткою: фото красуні

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Зірка збірної України з баскетболу одружився із сербською волейболісткою: фото красуні

Сторінка "ВКонтакте" Міни Томіч

Новини
Зірка шоу "Орел і решка" кардинально змінилася: як виглядає красуня

Нагадаємо, що напередодні "Барселона" ухвалила рішення щодо майбутнього Артема Пустового в каталонському клубі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гаряча українська тенісистка вразила Instagram неймовірною красою.

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Особа
Артем Пустовий
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