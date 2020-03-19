Зірка рестлінгу опублікувала гарячі фото в білизні

Барбара Джин Бланк, більш відома під псевдонімом Келлі Келлі, є американською моделлю та зіркою рестлінгу.

У 2006 році дівчина привернула увагу американського продюсера Джона Лаурінайтіса, який в той час працював у кадровій службі організації World Wrestling Entertainment (WWE). У 2011 році їй вдалося завоювати титул чемпіонки WWE серед жінок, але вона протрималася на вершині всього чотири місяці.

Барбара Джин Бланк @thebarbieblank

Барбара Джин Бланк @thebarbieblank

Бланк довгий час зустрічалася з суперзіркою рестлінгу Ендрю Мартіном, який помер у 2009 році, і була одружена з хокеїстом Шелдоном Суреєм, але їхній шлюб протримався всього рік.

У 2017 році вона знову повернулася в WWE, де має величезну популярність серед фанатів. Завдяки своїй привабливій зовнішності, дівчина не тільки бере участь у поєдинках, а й часто з'являється на прес-конференціях і благодійних заходах під час турів промоушна.

Барбара Джин Бланк @thebarbieblank

Барбара Джин Бланк @thebarbieblank

Барбара Джин Бланк @thebarbieblank

Барбара Джин Бланк @thebarbieblank

Барбара Джин Бланк @thebarbieblank

Барбара Джин Бланк @thebarbieblank

Як повідомляв OBOZREVATEL, домашню еротику знаменитої американської рестлерші Джозін Алексі Офферман злили в мережу.

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