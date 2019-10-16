Зінченко зробив пропозицію відомiй телеведучiй: вона дала відповідь

Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зробив пропозицію руки і серця відомiй журналістцi телеканалів "Футбол 1/2" Владi Седан Щегловiй.

Півзахисник збірної України виклав фото, на якому він зображений з кільцем і букетом троянд, в Instagram і написав: "Найголовніше "так" у моєму житті".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися найяскравішими знімками дівчини.

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні цього року Зінченко відзначився незвичайним вчинком після матчу відбору на Євро-2020 з Сербією. В під час інтерв'ю футболіст в прямому ефірі поцілував Владу.

Пізніше Саша підтвердив, що зустрічається з нею. У себе в Instagram захисник збірної України опублікував спільне фото з подругою.

Щеглова стала справжньою знаменитістю після Євро-2016, коли вона в образі української вболівальниці підірвала інтернет.

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