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16 жовтня • оновлено в 20:18
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Зінченко зробив пропозицію відомiй телеведучiй: вона дала відповідь

4.6т Читати матеріал російською

Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зробив пропозицію руки і серця відомiй журналістцi телеканалів "Футбол 1/2" Владi Седан Щегловiй.

Півзахисник збірної України виклав фото, на якому він зображений з кільцем і букетом троянд, в Instagram і написав: "Найголовніше "так" у моєму житті".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися найяскравішими знімками дівчини.

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Новини
Зінченко не стримався після перемоги збірної України і підірвав інтернет — яскраве відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні цього року Зінченко відзначився незвичайним вчинком після матчу відбору на Євро-2020 з Сербією. В під час інтерв'ю футболіст в прямому ефірі поцілував Владу.

Пізніше Саша підтвердив, що зустрічається з нею. У себе в Instagram захисник збірної України опублікував спільне фото з подругою.

Щеглова стала справжньою знаменитістю після Євро-2016, коли вона в образі української вболівальниці підірвала інтернет.

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