Зінченко вп'явся в шию кореспондентці в прямому ефірі: опубліковано відео

Лідер збірної України Олександр Зінченко відзначився незвичайним вчинком після матчу відбору на Євро-2020 з Сербією.

В під час інтерв'ю футболіст поцілував кореспондентку телеканалів Футбол 1/2 Владу Щеглову.

"Бажаю гарної гри і в матчі з Люксембургом", - сказала на прощання журналістка, отримавши у відповідь довгий поцілунок в шию. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було, а також насолодитися кращими пляжними знімками дівчини.

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Щеглова стала справжньою знаменитістю після Євро-2016, коли вона в образі української вболівальниці підірвала інтернет.

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилась з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

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