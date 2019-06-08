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Зінченко вп'явся в шию кореспондентці в прямому ефірі: опубліковано відео

4.8тЧитати матеріал російською

Лідер збірної України Олександр Зінченко відзначився незвичайним вчинком після матчу відбору на Євро-2020 з Сербією.

В під час інтерв'ю футболіст поцілував кореспондентку телеканалів Футбол 1/2 Владу Щеглову.

"Бажаю гарної гри і в матчі з Люксембургом", - сказала на прощання журналістка, отримавши у відповідь довгий поцілунок в шию. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було, а також насолодитися кращими пляжними знімками дівчини.

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Новини
Фанат ЧС-2018 поцілував журналістку: момент потрапив у прямий ефір

Щеглова стала справжньою знаменитістю після Євро-2016, коли вона в образі української вболівальниці підірвала інтернет.

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилась з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

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Тема
Євро-2020
Особи
Влада ЩегловаОлександр Зінченко
Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
збірна України з футболу
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