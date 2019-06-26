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Зінченко осідлав відому українську журналістку

4.7тЧитати матеріал російською

Український захисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко яскраво проводить відпустку зі своєю новою дівчиною - відомою журналісткою телеканалів "Футбол 1/2" Владою "Седан" Щеглової.

У себе в Instagram красуня похвалилася знімками з Голлівуду. На одному з кадрів 23-річна Влада тримає на плечах футболіста.

"Програвати треба вміти", - підписала фотографію дівчина.

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Влада Седан Щеглова

Влада Седан Щеглова

Instagram

Влада Седан Щеглова

Влада Седан Щеглова

Instagram

Влада Седан Щеглова

Влада Седан Щеглова

Instagram

Влада Седан Щеглова

Влада Седан Щеглова

Instagram

Влада Седан Щеглова

Влада Седан Щеглова

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді.

Дівчина зібрала величезну кількість захоплених коментарів фотографіями в купальнику.

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Особи
Влада ЩегловаОлександр Зінченко
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