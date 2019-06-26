Зінченко осідлав відому українську журналістку

Український захисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко яскраво проводить відпустку зі своєю новою дівчиною - відомою журналісткою телеканалів "Футбол 1/2" Владою "Седан" Щеглової.

У себе в Instagram красуня похвалилася знімками з Голлівуду. На одному з кадрів 23-річна Влада тримає на плечах футболіста.

"Програвати треба вміти", - підписала фотографію дівчина.

Влада Седан Щеглова Instagram

Влада Седан Щеглова Instagram

Влада Седан Щеглова Instagram

Влада Седан Щеглова Instagram

Влада Седан Щеглова Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді.

Дівчина зібрала величезну кількість захоплених коментарів фотографіями в купальнику.

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