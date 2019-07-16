Жертви FaceApp: як Усик, Малиновський та інші топспортсмени України постарішали за один день

Відомий в останні дні додаток FaceApp буквально заполонив соцмережі в усьому світі, не оминувши і спорт.

Найкращі спортсмени проводять свою кар'єру в молодості у розквіті сил, а у старості часто забуваються. Але якщо вже випала нагода (нехай і гіпотетична), чому не пофантазувати щодо майбутнього вигляду кращих спортивних топів України?

Новини Додаток для старіння FaceApp втрапив у скандал через РФ

OBOZREVATEL дивиться на багатьох українських людей спорту через фокус FaceApp. І більшість із них узагалі не впізнає.

Олександр Зінченко не дуже-то й зміниться.

А ось герой останніх трансферних новин в Італії Руслан Малиновський – доволі суттєво.

Андрій Лунін стане ще суворішим.

Віталій Миколенко залишається у чудовій формі.

Просто ветеран європейського футболу Євген Коноплянка.

Жуніор Мораес затримається настільки довго у "Шахтарі"?

Тренерська робота явно вимотує Андрія Шевченка.

Олександр Усик бодрячком.

І Олександр Гвоздик теж.

Василь Ломаченко й через десятки років залишиться найкращим у середній вазі?

У Жана Беленюка розкішна сивина.

Еліна Світоліна сповнена сил та енергії.

Даяна Ястремська теж не здає позицій у фізичній готовності.

А ось Дар'ю Білодід із першого разу і не впізнати.

Як і українського легіонера НБА Олексія Леня.

Святослав Михайлюк на рівні – лише декілька зморшок.

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