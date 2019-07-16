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Жертви FaceApp: як Усик, Малиновський та інші топспортсмени України постарішали за один день

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Відомий в останні дні додаток FaceApp буквально заполонив соцмережі в усьому світі, не оминувши і спорт.

Найкращі спортсмени проводять свою кар'єру в молодості у розквіті сил, а у старості часто забуваються. Але якщо вже випала нагода (нехай і гіпотетична), чому не пофантазувати щодо майбутнього вигляду кращих спортивних топів України?

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Жертви FaceApp: як топ-спортсмени України постарішали за день

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Жертви FaceApp: як топ-спортсмени України постарішали за день

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Жертви FaceApp: як топ-спортсмени України постарішали за день

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Жертви FaceApp: як топ-спортсмени України постарішали за день

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Жертви FaceApp: як топ-спортсмени України постарішали за день

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Жертви FaceApp: як топ-спортсмени України постарішали за день

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Жертви FaceApp: як топ-спортсмени України постарішали за день

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Жертви FaceApp: як топ-спортсмени України постарішали за день

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Жертви FaceApp: як топ-спортсмени України постарішали за день

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Жертви FaceApp: як топ-спортсмени України постарішали за день

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Жертви FaceApp: як топ-спортсмени України постарішали за день

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Жертви FaceApp: як топ-спортсмени України постарішали за день

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Жертви FaceApp: як топ-спортсмени України постарішали за день

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Особи
Олександр Зінченко Віталій Миколенко Євген Коноплянка Руслан Малиновський Жуніор Мораес Андрій Шевченко Олександр Усик Олександр Гвоздик Василь Ломаченко Дар'я Білодід Еліна Світоліна Даяна Ястремська Жан Беленюк Олексій Лень Святослав Михайлюк
Теги
збірна України з футболу ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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