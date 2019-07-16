Жертви FaceApp: як Усик, Малиновський та інші топспортсмени України постарішали за один день

Відомий в останні дні додаток FaceApp буквально заполонив соцмережі в усьому світі, не оминувши і спорт.
Найкращі спортсмени проводять свою кар'єру в молодості у розквіті сил, а у старості часто забуваються. Але якщо вже випала нагода (нехай і гіпотетична), чому не пофантазувати щодо майбутнього вигляду кращих спортивних топів України?
OBOZREVATEL дивиться на багатьох українських людей спорту через фокус FaceApp. І більшість із них узагалі не впізнає.
Олександр Зінченко не дуже-то й зміниться.
А ось герой останніх трансферних новин в Італії Руслан Малиновський – доволі суттєво.
Андрій Лунін стане ще суворішим.
Віталій Миколенко залишається у чудовій формі.
Просто ветеран європейського футболу Євген Коноплянка.
Жуніор Мораес затримається настільки довго у "Шахтарі"?
Тренерська робота явно вимотує Андрія Шевченка.
Олександр Усик бодрячком.
І Олександр Гвоздик теж.
Василь Ломаченко й через десятки років залишиться найкращим у середній вазі?
У Жана Беленюка розкішна сивина.
Еліна Світоліна сповнена сил та енергії.
Даяна Ястремська теж не здає позицій у фізичній готовності.
А ось Дар'ю Білодід із першого разу і не впізнати.
Як і українського легіонера НБА Олексія Леня.
Святослав Михайлюк на рівні – лише декілька зморшок.
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