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Ярош обматюкав Усика: спортивні підсумки 7 серпня

4.5т Читати матеріал російською

Екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош різко висловився на адресу Олександра Усика через його спілкування зі скандальним блогером Анатолієм Шарієм, а в Росії помер чемпіон світу з шахів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 7 серпня.

Крім того, ЗМІ повідомили про переговори київського "Динамо" з Мірчею Луческу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Особи
Анатолій Шарій Олександр Усик Дмитро Ярош Мірча Луческу
Тег
ФК Динамо Київ
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Юрьев Валентин
Юрьев Валентин
Яроша, Коломойский опустил ниже плинтуса, но это ссыкливое чмо засунуло свое вонючий язык ему в жопу ... Слава Богу Усик не будет опускаться ниже плинтуса и отвечать этому лоху !
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Asiatour Asiatour
Asiatour Asiatour
Ярошу давно пора легонько постучать по башке и спросить "есть кто дома?". Наверняка там вакуум или дохлые тараканы.
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филипп филипыч
филипп филипыч
заголовок бомба!! спортивные новости - обматерили боксера)) если бы обматерили министра экономики то это бы были экономические новости?
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