Ярош обматюкав Усика: спортивні підсумки 7 серпня

Екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош різко висловився на адресу Олександра Усика через його спілкування зі скандальним блогером Анатолієм Шарієм, а в Росії помер чемпіон світу з шахів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 7 серпня.

Крім того, ЗМІ повідомили про переговори київського "Динамо" з Мірчею Луческу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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