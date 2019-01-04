''Якщо вирішать'': Усик розповів про ставлення до єдиної УПЦ

Український чемпіон Олександр Усик стане вірянином помісної церкви в Україні тільки в тому разі, якщо його духовні наставники перейдуть до УПЦ.

За словами боксера, він проти того, щоб навколо релігії виникали конфліктні ситуації. "Якщо монахи Києво-Печерської лаври перейдуть до єдиної УПЦ, то я так само зроблю. Якщо вони вирішать бути із РПЦ? Буду там, де будуть мої духовні наставники. Переживаю за ченців, тих людей, які присвятили своє життя служінню Богу. Не можна забороняти цим людям молитися, тому що це їхня місія на Землі", – сказав Усик в інтерв'ю "Експрес".

Олександр Усик

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