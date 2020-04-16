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16 квітня • оновлено в 05:40
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Як виглядає дружина Сергія Стаховського: особисті фото красуні

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Знаменитий український тенісист Сергій Стаховський більше 9 років одружений на росіянці Анфісі, яка в 1992 році емігрувала в Угорщину

Молоді люди познайомилися в 2010-му. Стаховський тоді допоміг молодій дівчині – дочки хороших знайомих його батьків - зробити акредитацію на Wimbledon. Після цього Сергій і Анфіса зустрілися ще раз в Парижі і вже не розлучалися.

Пара виховує трьох дітей: Таїсію, Никифора і Алекса. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися зовнішністю музи нашого знаменитого спортсмена.

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Анфіса Стаховська

Анфіса Стаховська

@askanfisa

Раніше дружина непереможного українського боксера Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) Аліна опублікувала у себе в Instagram сексуальний танець, який викликав захоплення в коментарях.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Сергій Стаховський
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Спорт роздягальня

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