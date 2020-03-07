Як не поправитися після схуднення: українська чемпіонка розкрила секрет

Відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура розкрила секрет, як утримати необхідну вагу після схуднення.
Юлія Мішура
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"За допомогою правильного збалансованого харчування. Обов'язково - снідати, оскільки прийом їжі в ранкові години прискорює метаболізм; харчуватися маленькими порціями не менше 4-5 разів на день; зробити основою раціону білкові продукти; виключити шкідливі і висококалорійні продукти, у тому числі, алкоголь, соки, солодку воду; вживати достатню кількість чистої води, що забезпечить виведення з організму токсинів і шкідливих речовин; регулярно займатися спортом", - розповіла 28-річна киянка спеціально для журналу OBOZREVATEL
Раніше Мішура поділилася простим радою, як позбутися целюліту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого Юля стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов 22 лютого в Варшаві.
Українка в 2016 році виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см.
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