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7 березня • оновлено в 23:13
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Як не поправитися після схуднення: українська чемпіонка розкрила секрет

2.8т
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Відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура розкрила секрет, як утримати необхідну вагу після схуднення.

Юлія Мішура

Юлія Мішура

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"За допомогою правильного збалансованого харчування. Обов'язково - снідати, оскільки прийом їжі в ранкові години прискорює метаболізм; харчуватися маленькими порціями не менше 4-5 разів на день; зробити основою раціону білкові продукти; виключити шкідливі і висококалорійні продукти, у тому числі, алкоголь, соки, солодку воду; вживати достатню кількість чистої води, що забезпечить виведення з організму токсинів і шкідливих речовин; регулярно займатися спортом", - розповіла 28-річна киянка спеціально для журналу OBOZREVATEL

Раніше Мішура поділилася простим радою, як позбутися целюліту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого Юля стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов 22 лютого в Варшаві.

Українка в 2016 році виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
культуризм і бодібілдинг Дієти та фітнес
Особа
Юлiя Мiшура
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