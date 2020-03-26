Лідер збірної України з футболу Євген Коноплянка показав, як проводить свій час на карантині через пандемію коронавiрусу.

30-річному півзахиснику "Шахтаря" доводиться самому робити все прибирання в будинку.

"Боюся уявити, що може бути через пару тижнів. Коронавірус, досить, а то я цього не переживу", - підписав Коноплянка у себе в Instagram фото, на якому зображений з пилососом і шваброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Європи з волейболу, який виступає за казанський "Зеніт", Ервін Нгапет, закликав усіх залишатися вдома, щоб припинити поширення коронавiрусу.

Нагадаємо, що легендарний італійський футболіст Паоло Мальдіні, у якого було діагностовано коронавірус розповів, якими ліками лікувався під час хвороби.

Раніше Мальдіні назвав головні симптоми, яких зазнав під час хвороби.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!