Лідер збірної України з футболу Євген Коноплянка показав, як проводить свій час на карантині через пандемію коронавiрусу.
30-річному півзахиснику "Шахтаря" доводиться самому робити все прибирання в будинку.
"Боюся уявити, що може бути через пару тижнів. Коронавірус, досить, а то я цього не переживу", - підписав Коноплянка у себе в Instagram фото, на якому зображений з пилососом і шваброю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Європи з волейболу, який виступає за казанський "Зеніт", Ервін Нгапет, закликав усіх залишатися вдома, щоб припинити поширення коронавiрусу.
Нагадаємо, що легендарний італійський футболіст Паоло Мальдіні, у якого було діагностовано коронавірус розповів, якими ліками лікувався під час хвороби.
Раніше Мальдіні назвав головні симптоми, яких зазнав під час хвороби.
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