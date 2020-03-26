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26 березня • оновлено в 21:15
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"Я цього не переживу": Коноплянка виклав фото з карантину

2.3т
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Лідер збірної України з футболу Євген Коноплянка показав, як проводить свій час на карантині через пандемію коронавiрусу.

30-річному півзахиснику "Шахтаря" доводиться самому робити все прибирання в будинку.

"Боюся уявити, що може бути через пару тижнів. Коронавірус, досить, а то я цього не переживу", - підписав Коноплянка у себе в Instagram фото, на якому зображений з пилососом і шваброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Європи з волейболу, який виступає за казанський "Зеніт", Ервін Нгапет, закликав усіх залишатися вдома, щоб припинити поширення коронавiрусу.

Нагадаємо, що легендарний італійський футболіст Паоло Мальдіні, у якого було діагностовано коронавірус розповів, якими ліками лікувався під час хвороби.

Раніше Мальдіні назвав головні симптоми, яких зазнав під час хвороби.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Коноплянка
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Гоша Злой
Гоша Злой
может это получится лучше, чем в футбол играть?)
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Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

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