Я не повія, я просто хочу любові, – ведуча "Матч ТВ"

Популярна російська ведуча "Матч ТВ" Марія Орзул заявила, що вона не повія, а просто хоче любові.

Телезірка зробила таку заяву в рамках нового проекту телеканалу, де ведучи програм будуть відповідати на коментарі хейтерiв.

Адміністратори сторінки відзначили, що іноді журналістам пишуть дуже незвичайні повідомлення. Першою в ролику з'явилася Марія Орзул, яка спочатку здивовано відреагувала на питання, як справи, а потім висловила бурю емоцій на повідомлення "Орзул – не повія".

"Ось! Нарешті! Друзі, я не повія. Я просто ведуча "Матч ТВ", яка хоче любові. Всім дякую", – заявила журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спортивний ведучий телеканалу "Матч ТВ" Сергій Розанов в прямому ефірі зробив пропозицію своїй дівчині і колезі Елеонорі Хабібулінiй.