"Я його люблю": російський футболіст згадав, як роздягнувся заради Путіна

Колишній півзахисник московського "Локомотива" і збірної Росії Дмитро Тарасов розповів про свою любов до президента РФ Володимира Путіна.

Футболіст відомий своєю пристрастю до президента РФ: в 2016 році на матчі Ліги Європи в Стамбулі Тарасов зняв ігрову футболку, під якою виявилася майка із зображенням Путіна і написом "Найбільш ввічливий президент". В результаті УЄФА відкрив дисциплінарну справу: регламент забороняє гравцям показувати політичні гасла і заяви.

Дмитро Тарасов Imago

"Звідки така любов до Путіна? Просто подобається, що він робить для Росії. Ще з тих часів, як я надів майку. Чи є речі в його правлінні, які мені не подобаються? Напевно, є. Багато чого. Але він наш президент, і я його люблю. Я його поважаю, підтримую. Цього достатньо. Навіщо мені його критикувати?" - сказав Тарасов.

На репліку журналіста про те, що, за даними Росстату, за липень 2019 року в Росії налічувався 21 млн бідних, Тарасов знайшовся, що відповісти.

"А що, Путін винен? Це, напевно, в якихось регіонах відбувається вся ця біднота? Або де?.. Я вважаю, що, безумовно, за всім він встежити не може чисто фізично. І так багато у нього справ. Іноді думаю, як у нього робота починається, намагаюся собі це спроектувати. Уявляєш, яка у нього кількість головного болю? За всім неможливо встежити", - заявив футболіст.

Наостанок в досягнення Путіна і російської влади він записав будівництво церков.

"Скільки центрів відкрилося, скільки храмів побудувалася. Що це, погано? Мені подобається, коли проїжджаю і бачу нові храми. Мені кайфово від цього", - додав Тарасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний радянський і білоруський тренер Едуард Малофєєв епічно прогнувся перед Путіним.

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