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17 лютого • оновлено в 01:02
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Все пробачать: волейболістка збірної Туреччини підкорила мережу

1.9т
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Волейболістка збірної Туреччини та команди "Кале 1957 Спор" Місліна Кіліч має більше 30 тисяч шанувальників в Instagram, які пильно стежать за змінами в її житті.

Навіть найвідчайдушніші турецькі фанати пробачать 23-річну дівчину, яка починала свою кар'єру в "Галатасараї", після чого виступала за найлютіших ворогів команди – стамбульський "Бешикташ". У складі збірної Кіліч брала участь у чемпіонаті світу з волейболу до 20 років у 2015 році та Волейбольній Лізі націй у 2018 році.

МИСЛИНА Килич

МИСЛИНА Килич

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Зараз дівчина пішла на пониження у класі, приєднавшись до команди, яка виступає у другому за силою турецькому дивізіоні, але це не заважає їй радувати підписників свіжими знімками.

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Публікація від Mislina Kılıç (@yagmurmislina)

The warmest light is black🖤

Публікація від Mislina Kılıç (@yagmurmislina)

Susarsak özneler cümleler delirir

Публікація від Mislina Kılıç (@yagmurmislina)

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Тема
Волейбол
Місце
Туреччина Стамбул
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