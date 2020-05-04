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4 травня • оновлено в 23:06
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Відома українська легкоатлетка Ольга Ляхова спантеличила підписників фото в білизні

5.6т
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Відома українська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на 800 м, Ольга Ляхова опублікувала в Instagram три фотографії в білизні і запропонувала підписникам обрати найкращу з них.

"Будьте собою. Яка з фотографій вам більше подобається? Мені не вдається вибрати улюблену. Перша, друга або третя?" – запитала Ляхова у шанувальників.

Ольга Ляхова

Ольга Ляхова

@ lyakhova.olga.800

Ольга Ляхова

Ольга Ляхова

@ lyakhova.olga.800

Ольга Ляхова

Ольга Ляхова

@ lyakhova.olga.800

Більшість підписників не зуміли впоратися з поставленим завданням і написали, що вона прекрасно виглядає на всіх трьох знімках.

Українська легкоатлетка є дворазовою переможницею Європейських ігор-2019, які пройшли в Мінську, і призеркою декількох чемпіонатів Європи. Зараз спортсменка знаходиться в Кенії, оскільки не може повернутися в Україну через закриття кордонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дзюдоїстка Дар'я Білодід взяла участь у "магічній" фотосесії.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
легка атлетика
Особа
Ольга Ляхова
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Шо то вообще не нравится!
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Спорт роздягальня

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