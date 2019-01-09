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Відома спортивна ведуча з України похвалилася роздягненими фото з відпочинку

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Відома українська телеведуча Влада Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді.

Дівчина, яка працює на телеканалах "Футбол 1/2", зібрала величезну кількість захоплених коментарів своїми знімками в купальнику.

Щеглова стала знаменитістю після Євро-2016, коли її образ української уболівальниці підірвав інтернет.

Новини
Найвідоміша українська уболівальниця Євро-2016 Влада Щеглова похвалилася звабливими фото із відпочинку

У той момент 20-річна Влада навчалася на юриста у Київському Національному Університеті. Зараз дівчина працює на телебаченні і зустрічається із футболістом "Маріуполя" Андрієм Борячуком, контракт якого належить "Шахтарю".

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина футболіста "Динамо" похвалилася гарячою фотосесією. Дівчина опублікувала декілька знімків, на яких вона позує у колготках і светрі, а також у колготках у велику сітку й прозорому топі.

Особа
Влада Щеглова
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