Відома спортивна ведуча з України похвалилася роздягненими фото з відпочинку

Відома українська телеведуча Влада Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді.

Дівчина, яка працює на телеканалах "Футбол 1/2", зібрала величезну кількість захоплених коментарів своїми знімками в купальнику.

Щеглова стала знаменитістю після Євро-2016, коли її образ української уболівальниці підірвав інтернет.

У той момент 20-річна Влада навчалася на юриста у Київському Національному Університеті. Зараз дівчина працює на телебаченні і зустрічається із футболістом "Маріуполя" Андрієм Борячуком, контракт якого належить "Шахтарю".

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина футболіста "Динамо" похвалилася гарячою фотосесією. Дівчина опублікувала декілька знімків, на яких вона позує у колготках і светрі, а також у колготках у велику сітку й прозорому топі.