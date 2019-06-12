Португальська чемпіонка світу з бодібілдингу 2017 року Данні Тереза вразила своїх численних фоловерiв у соцмережах оголеною фотосесією.

Дівчина влаштувала у себе в Instagram голе позування, знявши плавки і продемонструвавши всім свою п'яту точку. На іншому фото спортсменка стоїть до камери передом повністю оголеною, лише прикриваючи груди рукою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися пікантними кадрами фітнес-знаменитості.

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Данні Тереза Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярна американська фітнес-модель і тренер Джеймі Філер викликала справжній фурор серед фоловерів в Instagram, відвертими фотографіями зі своєю подругою.

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