Вболівальниці масово роздяглися на трибуні під час футболу в Чехії: фотофакт

Незвичайний епізод стався на матчі плей-офф Першої ліги чемпіонату Чехії з футболу між командами "Вікторія" Пльзень - "Баник" Острава (1:1).

Після того, як місцеві ультрас традиційно оголили торси, щоб підтримати улюблену команду, їх приклад наслідували й дівчата, що знаходяться на фанатському секторі.

Близько десятка представниць прекрасної половини людства без сорому зняли верхній одяг, залишившись в одних бюстгальтерах. Момент потрапив в телетрансляцію.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонка світу з фігурного катання Єлизавета Туктамишева роздяглася на хокейному матчі між петербурзьким СКА і ярославським "Локомотивом".

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