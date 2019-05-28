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Вболівальниці масово роздяглися на трибуні під час футболу в Чехії: фотофакт

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Незвичайний епізод стався на матчі плей-офф Першої ліги чемпіонату Чехії з футболу між командами "Вікторія" Пльзень - "Баник" Острава (1:1).

Після того, як місцеві ультрас традиційно оголили торси, щоб підтримати улюблену команду, їх приклад наслідували й дівчата, що знаходяться на фанатському секторі.

Близько десятка представниць прекрасної половини людства без сорому зняли верхній одяг, залишившись в одних бюстгальтерах. Момент потрапив в телетрансляцію.

Вболівальниці масово роздяглися на трибуні під час футболу в Чехії: фотофакт
Вболівальниці масово роздяглися на трибуні під час футболу в Чехії: фотофакт
Вболівальниці масово роздяглися на трибуні під час футболу в Чехії: фотофакт
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Чехія
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