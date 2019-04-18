Усик яскраво вiдсмалив на тренуванні - опубліковано відео

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усика (16-0, 12 КО) продовжує підготовку до дебюту в супертяжах.

Напередодні наш прославлений боксер виклав відео, в якому він танцює запальний танець.

Професіоналізм і артистичність українця викликали бурхливе захоплення у його фоловерiв в Instagram.

Нагадаємо, що Усик (16-0, 12 КО) проведе свій дебютний бій у хевівейті 25 травня проти представника Камеруну Карлоса Такама.

Раніше промоутерська компанія Matchroomboxing, що займається організацією бою між Олександром Усиком і Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО), виклала перший тизер майбутньої битви.

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