Усик яскраво вiдсмалив на тренуванні - опубліковано відео

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усика (16-0, 12 КО) продовжує підготовку до дебюту в супертяжах.
Напередодні наш прославлений боксер виклав відео, в якому він танцює запальний танець.
Професіоналізм і артистичність українця викликали бурхливе захоплення у його фоловерiв в Instagram.
Нагадаємо, що Усик (16-0, 12 КО) проведе свій дебютний бій у хевівейті 25 травня проти представника Камеруну Карлоса Такама.
Раніше промоутерська компанія Matchroomboxing, що займається організацією бою між Олександром Усиком і Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО), виклала перший тизер майбутньої битви.
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