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Усик яскраво вiдсмалив на тренуванні - опубліковано відео

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Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усика (16-0, 12 КО) продовжує підготовку до дебюту в супертяжах.

Напередодні наш прославлений боксер виклав відео, в якому він танцює запальний танець.

Професіоналізм і артистичність українця викликали бурхливе захоплення у його фоловерiв в Instagram.

Нагадаємо, що Усик (16-0, 12 КО) проведе свій дебютний бій у хевівейті 25 травня проти представника Камеруну Карлоса Такама.

Раніше промоутерська компанія Matchroomboxing, що займається організацією бою між Олександром Усиком і Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО), виклала перший тизер майбутньої битви.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Усик – Такам" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Такам
Особа
Олександр Усик
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