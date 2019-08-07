Усик в бесіді з Шарієм висловився про Зеленського: спортивні підсумки 6 серпня

Український боксер Олександр Усик в бесіді з одіозним блогером Анатолієм Шарієм розповів, що думає про Володимира Зеленського, а київське "Динамо" невдало стартувало в Лізі чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 6 серпня.

Крім того, екс-прес-аташе "Шахтаря" став громадянином Росії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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