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Усик в бесіді з Шарієм висловився про Зеленського: спортивні підсумки 6 серпня

2.2т Читати матеріал російською

Український боксер Олександр Усик в бесіді з одіозним блогером Анатолієм Шарієм розповів, що думає про Володимира Зеленського, а київське "Динамо" невдало стартувало в Лізі чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 6 серпня.

Крім того, екс-прес-аташе "Шахтаря" став громадянином Росії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Анатолій Шарій Олександр Усик Володимир Зеленський Даяна Ястремська Артем Мілевський
Тег
ФК Динамо Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
ого, обозреватель назвал шария одиозным блогером)) раньше вроде был кремлевским пропагандистом. времена меняются и меняют людей. во как)
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