Українська віцечемпіонка з фітнесу знялася топлес

Відома українська фітоняшка Ілона Бальвас викликала бурхливе захоплення у своїх шанувальників в Intagram відвертою фотосесією.
Срібна призерка чемпіонату Львівської області з бодібілдингу в категорії фітнес-бікіні 2017 року і віцечемпіонка України в категорії фітнес-бікіні-2018 знялася топлес.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися фігурою нашої співвітчизницi.
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Ілона Бальвас
@balvasilona
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше абсолютна чемпіонка по фітнес-бікіні 2017 і 2018 викликала справжній фурор в мережі відвертою фотосесією.
25-річна уродженка Малина (Київська область), яка свого часу ставала віцечемпіонкою світу, знялася топлес.
Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!
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