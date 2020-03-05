Українська віцечемпіонка з фітнесу знялася топлес

Відома українська фітоняшка Ілона Бальвас викликала бурхливе захоплення у своїх шанувальників в Intagram відвертою фотосесією.

Срібна призерка чемпіонату Львівської області з бодібілдингу в категорії фітнес-бікіні 2017 року і віцечемпіонка України в категорії фітнес-бікіні-2018 знялася топлес.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися фігурою нашої співвітчизницi.

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Ілона Бальвас @balvasilona

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше абсолютна чемпіонка по фітнес-бікіні 2017 і 2018 викликала справжній фурор в мережі відвертою фотосесією.

25-річна уродженка Малина (Київська область), яка свого часу ставала віцечемпіонкою світу, знялася топлес.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!