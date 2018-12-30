МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/роздягальня

Українська віце-чемпіонка світу знялася повністю оголеною

1.2тЧитати матеріал російською

Українська зірка фітнесу Софія Майборода (Колодій) викликала справжній фурор в соціальних мережах своїми відвертими знімками.

Переможниця Кубка України 2018 у категорії фітнес-бікіні до 160 см, а також володарка "срібла" чемпіонату світу, що пройшов цієї осені в польському Білостоці, знялася повністю оголеною.

У коментарях під знімками дніпрянку завалюють компліментами, відзначаючи її фантастичну зовнішність і жіночні форми. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також помилуватися красою нашої співвітчизниці.

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Софія Майборода (Колодій)

Софія Майборода (Колодій)

Instagram

Новини
Дружина капітана "Динамо" знялася оголеною

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що австралійська чемпіонка вразила оголеною фотосесією. Спортсменка, яка в цьому році виграла титул Міс Всесвіт на турнірі від Світової федерації фітнесу, похвалилася своєю оголеною фотосесією.

Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Дієти та фітнескультуризм і бодібілдинг
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги