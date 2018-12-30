Українська віце-чемпіонка світу знялася повністю оголеною

Українська зірка фітнесу Софія Майборода (Колодій) викликала справжній фурор в соціальних мережах своїми відвертими знімками.

Переможниця Кубка України 2018 у категорії фітнес-бікіні до 160 см, а також володарка "срібла" чемпіонату світу, що пройшов цієї осені в польському Білостоці, знялася повністю оголеною.

У коментарях під знімками дніпрянку завалюють компліментами, відзначаючи її фантастичну зовнішність і жіночні форми. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також помилуватися красою нашої співвітчизниці.

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Софія Майборода (Колодій) Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що австралійська чемпіонка вразила оголеною фотосесією. Спортсменка, яка в цьому році виграла титул Міс Всесвіт на турнірі від Світової федерації фітнесу, похвалилася своєю оголеною фотосесією.