Українська чемпіонка зробила груди і влаштувала тренування топлес

Популярна українська фітнес-модель Євгенія Мосієнко викликала справжній фурор в соціальних мережах своїми приголомшливими формами.

29-річна красуня, яка ставала свого часу чемпіонкою Полтавської області з бодібілдингу, фітнесу, бодіфітнесу, фітнес-бікіні в категорії бікіні до 163 см, зараз є зіркою Instagram з майже мільйоном фоловерiв.

Євгенія Мосієнко Instagram

Напередодні дніпрянка виклала у себе відео, на якому вона віджимається на кулаках. Пікантності ролику додає той факт, що дівчина робить вправу практично голою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися на не скрізь натуральну, але розкішну фігуру спортсменки.

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Євгенія Мосієнко Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська фітнес-модель Шайєнн Ів стала справжньою зіркою Instagram після того, як стала публікувати свої напівоголені фотографії з ідеальною грудьми.

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