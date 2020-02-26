Українська чемпіонка вразила відео в "оголеному" купальнику

Популярна українська фітнес-модель Євгенія Мосієнко викликала справжній фурор серед мільйона своїх фоловерiв в Instagram, виклавши відео з філіппінського пляжу.

У ролику 29-річна красуня, яка ставала свого часу чемпіонкою Полтавської області з бодібілдингу в категорії фітнес-бікіні до 163 см, красується в саморобному купальнику, який практично не приховує її пишних опуклостей.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися формами українки.

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Євгенія Мосієнко @ jenny.m.hanna

Новини Неймовірна українка виграла всесвітній фестиваль з фітнесу та бодібілдингу

Як повідомляв OBOZREVATEL, півроку назад Мосієнко потрясла мережу своєї ідеальною фігурою. Дівчина виклала в мережу тренування топлес.

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