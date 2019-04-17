Українська чемпіонка вразила мережу розкішною фігурою в купальнику

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук викликала справжній фурор в Instagram, похвалившись знімками з відпочинку.

На фотографіях на 23-річну стрибунку в довжину надіті різні спокусливі купальники, що підкреслюють ідеальну фігуру спортсменки.

Фоловери дівчини в коментарях влаштували справжню "пожежу", захоплюючись красою українки.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити всі достоїнства нашої співвітчизниці.

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL на початку січня Марина Бех-Романчук на своїй сторінці в Instagram опублікувала відвертий знімок, який зібрав безліч лайків і коментарів.

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