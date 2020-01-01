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1 січня • оновлено в 11:39
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Українська чемпіонка роздяглася і показала спокусливе відео з джакузі

2.9т
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Прославлена українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук викликала справжній фурор в соціальних мережах, виклавши у себе в Instagram відео з відпочинку в Буковелі.

У ролику 24-річна уродженка Хмельниччини в спокусливіому блакитному купальнику ніжиться в одному з джакузі популярного курорту.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися фігурою нашої стрибунки в довжину.

Марина Бех

Марина Бех

instagram.com/marynabekh

Марина Бех

Марина Бех

instagram.com/marynabekh

Марина Бех

Марина Бех

instagram.com/marynabekh

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні цього року Марина посіла друге місце на етапі знаменитої "Діамантової ліги", який пройшов в Досі, Катар.

До цього Бех-Романчук на початку жовтня завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Марина Бех-Романчук
Місце
Україна
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