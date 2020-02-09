Українська боксерка засвітила груди в еротичній фотосесії

Відома українська боксерка Яна Алексєєва, яка в 2014 році змінила "жовто-синю" збірну на азербайджанську, знялася в еротичній фотосесії.

32-річна спортсменка показала свої чарівні форми у напіввідкритому прозорому чорному боді, повідомляє портал oxu.az, який опублікувало знімки Алексєєвої. Яна не посоромилася фотографуватися без нижньої білизни, засвітивши груди.

Яна Алексєєва Oxu.Az

Яна Алексєєва Oxu.Az

Відзначимо, що Яна Алексєєва двічі була чемпіонкою Європи серед юніорів, сім разів ставала кращою в Україні. Виступаючи за Азербайджан, вона завоювала срібну медаль чемпіонату світу і бронзову медаль перших Європейських ігор.

Яна Алексєєва Oxu.Az

Яна Алексєєва Oxu.Az

Яна Алексєєва Oxu.Az

До слова, за нагороду на ЄІ Алексєєвій було виплачено понад 70 тисяч доларів призових. Саме фінансовий аспект і став головним аргументом в переході спортсменки під прапор Азербайджану.

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