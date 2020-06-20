Українська модель з 13-м розміром грудей Міла Кузнєцова, яка прийняла рішення продовжити кар'єру в змішаних єдиноборствах (ММА), похвалилася фотографією в купальнику.

На знімку 32-річна красуня позує на пляжі Пхукета в ультра-жовтому вбранні, що підкреслює її вражаючі форми.

"Найкрасивіший наряд для дівчини – це щастя! Носіть його не знімаючи!" – підписала кадр дівчина.

Українка з 13-м розміром грудей, яка вирішила битися в ММА, знялася в купальнику Instagram Міли Кузнєцової

Українка з 13-м розміром грудей, яка вирішила битися в ММА, знялася в купальнику Instagram Міли Кузнєцової

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кузнєцова проведе свій дебютний бій за правилами змішаних єдиноборств у вересні 2020 року в Таїланді.

Міла зізналася, що вирішила продовжити кар'єру в ММА, відвідавши музей братів Кличко.