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22 лютого • оновлено в 07:39
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Уайлдер – Ф'юрі 2: спокусливі рінг-гьорлз прикрасять вечір боксу в Вегасі

2.6т
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У ніч з суботи на неділю в Лас-Вегасі пройде бій американця Деонтея Уайлдера з британцем Тайсоном Ф'юрі, в якому Уайлдер захищатиме чемпіонський пояс WBC в суперважкій вазі.

Це другий бій між суперниками. Перша зустріч в грудні 2018 року завершилася внічию.

Напередодні чемпіонського бою організатори з промоутерської компанії Top Rank представили чарівних дівчат, які будуть виносити в ринг таблички з номерами раундів.

🖤💛 Back in Vegas for #wilderfury2

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Чотири панянки з'явилися на прес-конференції боксерів – вони були одягнені в спокусливу уніформу, підготовлену спеціально до бою.Одяг підкреслює всі пікантні нюанси фігур дівчат.

Рінг-гьорлз компанії Top Rank

Рінг-гьорлз компанії Top Rank

Top Rank

Рінг-гьорлз компанії Top Rank

Рінг-гьорлз компанії Top Rank

Top Rank

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, де можна спостерігати за реваншем Уайлдер – Ф'юрі онлайн.

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Читайте всі новини по темі "реванш Уайлдер – Ф'юрі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
реванш Уайлдер – Ф'юрі
Місце
США Лас-Вегас
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