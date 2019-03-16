"У ногу вбудований чіп": головний суперник Хабіба відзначився божевільною витівкою

Дружина відомого бійця UFC Тоні Фергюсона подала в суд на чоловіка. За словами дівчини, суперник росіянина Хабіба Нурмагомедова трощив все в будинку і вів себе неадекватно.

Останнім часом боєць почав влаштовувати дивні витівки. За тиждень до цього Фергюсон без причини забрав свою дворічну дитину у батьків, привіз додому і змінив в житлі всі замки. Незважаючи на прохання дружини, суперник Хабіба відмовився звертатися до психіатра. Крім того, за словами дівчини, боєць трощить будинок і кропить все святою водою, повідомляє gazeta.ru.

Тоні Фергюсон instagram.com/tonyfergusonxt

Дивну поведінку спортсмена помітила також сусідка.

"Він не спав три дні, руйнуючи все в будинку. Розламав камін, шукаючи сторонніх людей в стінах приміщення будинку, і стверджував, що в його ногу вбудований чіп", - розповіла про дивацтва в поведінці Фергюсона сусідка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тимчасовий чемпіон світу у змішаних єдиноборствах UFC Тоні Фергюсон "опустив" непереможного Хабіба Нурмагомедова. Американець поглумився над кращим бійцем Росії, потроливши його за зайву вагу.

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