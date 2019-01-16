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У мережі показали особисті фото дружини іспанського новачка "Динамо"

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Трансфер іспанського форварда Франа Соля в київське "Динамо" викликав пильну увагу з боку українських уболівальників.

У соцмережах фанати звернули увагу і на особисте життя футболіста. У мережі з'явилися фотографії із закритого Instagram-аккаунта дружини спортсмена.

Аїда Соль до заміжжя працювала стюардесою. Зовсім нещодавно у пари народився син.

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Аїда Соль

Аїда Соль

Instagram

Новини
Іспанського форварда відмовилися відпускати в "Динамо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26-річний футболіст голландського клубу "Віллем II" із Тилбурга Фран Соль підпише 5-річний контракт із "Динамо". Офіційно про трансфер повідомлять найближчим часом.

Пізніше стали відомі подробиці контракту, а також те, скільки форвард отримуватиме в столиці України.

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Особа
Фран Соль
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