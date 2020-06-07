У дворазової олімпійської чемпіонки з легкої атлетики Кастер Семені і її дружини Виолет Рассебоя, з якою вона в шлюбі з 2017 року, народилася дочка, повідомляє Daily Sun.
Південноафриканська бігунка вже виклала кілька фото дитячого одягу і кросівок, а також опублікувала листівку із зображенням одягу для новонародженого і написом baby.
Кастер Семеня
@ castersemenya800m
Дружина Семені Виолет Рассебоя в соцмережах називає себе мамою Ори, що може говорити про ім'я дочки.
Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя
@ castersemenya800m
Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя
@ castersemenya800m
Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя
@ castersemenya800m
Кастер Семеня
@ castersemenya800m
Кастер Семеня
@ castersemenya800m
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кастер не допустили на чемпіонаті світу-2019 з легкої атлетики. Причиною став зашкалює рівень чоловічого гормону в організмі атлетки.
Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!