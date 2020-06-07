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7 червня • оновлено в 15:57
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У бігунки Кастер Семені і її дружини Виолет Рассебоя народилася дочка

4.3т
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У дворазової олімпійської чемпіонки з легкої атлетики Кастер Семені і її дружини Виолет Рассебоя, з якою вона в шлюбі з 2017 року, народилася дочка, повідомляє Daily Sun.

Південноафриканська бігунка вже виклала кілька фото дитячого одягу і кросівок, а також опублікувала листівку із зображенням одягу для новонародженого і написом baby.

Кастер Семеня

Кастер Семеня

@ castersemenya800m

Дружина Семені Виолет Рассебоя в соцмережах називає себе мамою Ори, що може говорити про ім'я дочки.

Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя

Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя

@ castersemenya800m

Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя

Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя

@ castersemenya800m

Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя

Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя

@ castersemenya800m

Кастер Семеня

Кастер Семеня

@ castersemenya800m

Кастер Семеня

Кастер Семеня

@ castersemenya800m

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кастер не допустили на чемпіонаті світу-2019 з легкої атлетики. Причиною став зашкалює рівень чоловічого гормону в організмі атлетки.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Кастер Семеня
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Спорт роздягальня

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