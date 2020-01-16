"Ти нереальна!" Білодід вразила мережу "бомбовим фото"

Українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід викликала справжній фурор серед своїх шанувальників знімком у короткій сукні.
"Всім сонячного настрою!" – написала українка під фото.
Користувачі не змогли залишити без уваги розкішні ноги 19-річної спортсменки, заваливши її в коментарях компліментами.
"Ти нереальна!", "Дашко, ти бомба!", "Оце так ніжки", – пишуть фоловери в Instagram.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися й іншими фотографіями українки.
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Як повідомляв OBOZREVATEL, Білодід зайняла 12-е місце в рейтингу найкращих спортсменок 2019 року, який склала Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS).
Нагадаємо, в серпні Дар'я підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу-2019. Крім того, Дар'я отримала нагороду НОК України найкращій спортсменці місяця.
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