"Ти нереальна!" Білодід вразила мережу "бомбовим фото"

Українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід викликала справжній фурор серед своїх шанувальників знімком у короткій сукні.

"Всім сонячного настрою!" – написала українка під фото.

Користувачі не змогли залишити без уваги розкішні ноги 19-річної спортсменки, заваливши її в коментарях компліментами.

"Ти нереальна!", "Дашко, ти бомба!", "Оце так ніжки", – пишуть фоловери в Instagram.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися й іншими фотографіями українки.

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Новини Білодід знялася в розкішній фотосесії і зачарувала Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білодід зайняла 12-е місце в рейтингу найкращих спортсменок 2019 року, який склала Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS).

Нагадаємо, в серпні Дар'я підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу-2019. Крім того, Дар'я отримала нагороду НОК України найкращій спортсменці місяця.

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