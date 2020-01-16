Головна Новини
16 січня • оновлено в 23:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

"Ти нереальна!" Білодід вразила мережу "бомбовим фото"

2.7т
Читати матеріал російською

Українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід викликала справжній фурор серед своїх шанувальників знімком у короткій сукні.

"Всім сонячного настрою!" – написала українка під фото.

Користувачі не змогли залишити без уваги розкішні ноги 19-річної спортсменки, заваливши її в коментарях компліментами.

"Ти нереальна!", "Дашко, ти бомба!", "Оце так ніжки", – пишуть фоловери в Instagram.

"Ти нереальна!" Білодід вразила мережу "бомбовим фото"
"Ти нереальна!" Білодід вразила мережу "бомбовим фото"
"Ти нереальна!" Білодід вразила мережу "бомбовим фото"

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися й іншими фотографіями українки.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Новини
Білодід знялася в розкішній фотосесії і зачарувала Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білодід зайняла 12-е місце в рейтингу найкращих спортсменок 2019 року, який склала Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS).

Нагадаємо, в серпні Дар'я підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу-2019. Крім того, Дар'я отримала нагороду НОК України найкращій спортсменці місяця.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Дар'я Білодід
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
ПОЧЕМУ СИСЬКИ НЕ НОСИШЬ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги