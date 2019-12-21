Головна Новини
21 грудня • оновлено в 13:53
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Світоліна і Монфіс показали, чим займаються в готелі

1.1т
Читати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна і її бойфренд, французький тенісист Гаель Монфіс показали, як проводять суботній ранок під час відпочинку в Дубаях.

На фотографії, яка розміщена в спільному акаунті спортсменів в Instagram, спортивна пара закоханих вийшла на балкон готелю, щоб позайматися йогою.

"Суботня йога з видом. Namaste (індійське і непальське вітання - Ред.)", – написали Еліна і Гаель.

Новини
"У нього все натурально": Світоліна розповіла про переваги Монфіса

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна оголосила ім'я нового тренера в своїй команді. Ним став відомий в минулому кіпрський тенісист, ексвосьма ракетка світу Маркос Багдатіс.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Денис Карпов
Особи
Еліна Світоліна Гаель Монфіс
Місце
ОАЕ Дубай
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Селючка и ниггер Украиньзге мир
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги