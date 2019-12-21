Світоліна і Монфіс показали, чим займаються в готелі

Перша ракетка України Еліна Світоліна і її бойфренд, французький тенісист Гаель Монфіс показали, як проводять суботній ранок під час відпочинку в Дубаях.

На фотографії, яка розміщена в спільному акаунті спортсменів в Instagram, спортивна пара закоханих вийшла на балкон готелю, щоб позайматися йогою.

"Суботня йога з видом. Namaste (індійське і непальське вітання - Ред.)", – написали Еліна і Гаель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна оголосила ім'я нового тренера в своїй команді. Ним став відомий в минулому кіпрський тенісист, ексвосьма ракетка світу Маркос Багдатіс.

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