Скандальний ексфутболіст збірної України одружився з росіянкою. Фото нареченої
Катерина Бєлова.
Колишній нападаючий збірної України Євген Селезньов одружився на уродженці Воронежа Катерині Бєлової.
Фотографії з урочистої церемонії, яка відбулася в РАГСі Печерського району Києва, у себе в Instagram розмістив сам український футболіст турецького "Бурсаспора".
Селезньов розмістив колаж, де поєднані свідоцтво про шлюб, розпис і поцілунок з новою дружиною.
Євген селен разом з нареченою, Катериною Бєлової Instagram Євгена Селезньова
Євген селен несе на руках свою наречену Instagram Євгена Селезньова
Євген селен і Катерина Бєлова Instagram Євгена Селезньова
Євген селен в РАГСі Instagram Євгена Селезньова
Як повідомляв OBOZREVATEL, Селезньов навесні цього року розірвав стосунки з колишньою дружиною Аллою. Пара була разом з 2006 року. Є спільний син Руслан.
Євген вперше опублікував фото з Катериною на День святого Валентина, приховавши її обличчя. Пізніше спортсмен виклав у себе в акаунті кілька спільних фото з росіянкою, а під одним зі знімків він назвав її своєю "новою дружиною".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Селезньов потрапив в скандал в своєму попередньому клубі. У Туреччині Євген влаштував демарш в "Акхісарi".