Колишній нападаючий збірної України Євген Селезньов одружився на уродженці Воронежа Катерині Бєлової.

Фотографії з урочистої церемонії, яка відбулася в РАГСі Печерського району Києва, у себе в Instagram розмістив сам український футболіст турецького "Бурсаспора".

Селезньов розмістив колаж, де поєднані свідоцтво про шлюб, розпис і поцілунок з новою дружиною.

Євген селен разом з нареченою, Катериною Бєлової Instagram Євгена Селезньова

Євген селен несе на руках свою наречену Instagram Євгена Селезньова

Євген селен і Катерина Бєлова Instagram Євгена Селезньова

Євген селен в РАГСі Instagram Євгена Селезньова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Селезньов навесні цього року розірвав стосунки з колишньою дружиною Аллою. Пара була разом з 2006 року. Є спільний син Руслан.

Євген вперше опублікував фото з Катериною на День святого Валентина, приховавши її обличчя. Пізніше спортсмен виклав у себе в акаунті кілька спільних фото з росіянкою, а під одним зі знімків він назвав її своєю "новою дружиною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Селезньов потрапив в скандал в своєму попередньому клубі. У Туреччині Євген влаштував демарш в "Акхісарi".