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21 квітня • оновлено в 21:54
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Шарій похвалився відео з Майком Тайсоном і облажався

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Одіозного проросійського блогеар Анатолія Шарія в черговий раз зловили на брехні. 41-річний киянин у себе в Telegram-каналі розмістив відео з привітом і підтримкою від Майка Тайсона, яке виявилося купленим.

"Хей, це Майк Тайсон. І я хочу звернутися до Анатолія. Сподіваюся, я знайшов правильний спосіб це зробити. Я чув, що ти крутий і безстрашний блогер. Продовжуй наполягати на своєму і результати не змусять чекати. Завжди вибирай правильний шлях. Добре? Удачі, бережи себе", – сказав Тайсон.

Блогер Сергій Стерненко, розкрив причину "щирої" підтримки легендарного боксера.

Виявилося, що це відео куплено на сайті Cameo, платформі, де будь-який бажаючий може придбати відео на свою адресу від будь-яких знаменитостей.

Послуги від Залізного Майка коштують $500. Як стверджує Стерненко, Шарій обрізав лого сервісу, видавши ролик за присланий виключно йому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможний український боксер Олександр Усик показав в Instagram символ партії Шарія, подражнивши українців.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Анатолій Шарій Сергій Стерненко
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Silchenko Alex
Silchenko Alex
Вата, фас. Расскажите, как толя буквально завтра, нет, сейчас же, разоблачит хунту и карателей, которые за печеньки госдепа оклеветали блогера-борца.
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Спорт роздягальня

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